Виктор Орбан / © Reuters

Европейский Союз отложил утверждение кредитного плана для Венгрии на сумму более 16 млрд. евро. Решение Брюсселя напрямую связано с позицией правительства Виктора Орбана, которое блокирует предоставление Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщает RMF24.

Политические причины задержки финансирования

Хотя официально в Еврокомиссии заявляют, что рассмотрение венгерской заявки в рамках оборонной программы SAFE продолжается. Источники в дипломатических кругах ЕС называют причину задержки чисто политической. По словам европейских дипломатов, Будапешт нарушает принцип «лояльного сотрудничества», препятствуя финансированию отражающей российскую агрессию страны.

Окончательным поводом для заморозки средств стало подтверждение Виктором Орбаном своей позиции на последнем саммите ЕС, где он еще раз заблокировал кредитный пакет для Киева.

Проблемы с оборонными проектами и санкциями

Венгрия заинтересована в средствах программы SAFE, поскольку они предназначены для поддержки национальных оборонных проектов. Однако блокирование помощи Украине — не единственная претензия Брюсселя к Будапешту. Дополнительное напряжение вызывает тот факт, что Венгрия тормозит принятие 20-го пакета санкций против России, который планировалось утвердить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ.

В настоящее время Еврокомиссия продолжает оценку венгерского плана. Однако сроки его возможного одобрения остаются неопределенными из-за отсутствия консенсуса по украинскому вопросу.

Блокировка помощи Украине от ЕС — что известно

Напомним, 19 марта Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине кредита в 90 млрд евро, устроив демарш на саммите в Брюсселе.

Однако вскоре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что, несмотря на блокирование со стороны Венгрии, ЕС предоставит Украине 90 млрд евро кредита на 2026—2028 годы.

Впоследствии и президент Европарламента Роберта Мецола назвала поддержку Украины политикой безопасности, а не благотворительностью.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан устроил газовый шантаж, чтобы добиться возобновления поставок нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба».