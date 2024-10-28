Орбан едет в Грузию поздравлять пророссийские власти с "победой" на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрался посетить Грузию после того, как на выборах в этой стране объявили о победе действующей партии власти — пророссийской "Грузинской мечты".

Визит венгерского премьера агентству Bloomberg подтвердили в грузинском правительстве.

Пресс-секретарь премьер-министра Грузии Миша Пейкришвили сообщил, что Орбан прибудет в Тбилиси в понедельник, 28 октября. При этом он не предоставил дополнительных деталей цели визита или его повестки дня.

Впоследствии издание Formula привело сообщение правительства, в котором говорится, что Орбан в Тбилиси встретится с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе, после чего главы правительств двух стран сделают совместные заявления для СМИ.

"Премьер-министр Венгрии посетит Тбилиси вместе с правительственной делегацией, в состав которой входит министр иностранных дел Петер Сиярто, министр экономического развития Мартон Нади, министр финансов Михай Варга, государственный секретарь Янош Мате и другие официальные лица", — говорится в сообщении.

Накануне премьер-министр Венгрии, председательствующей в Европейском Союзе, поспешил поздравить "Грузинскую мечту" с победой на выборах в соцсети X еще до того, как были объявлены официальные результаты ЦИК.

При этом ЕС до сих пор не обнародовал свою официальную позицию относительно выборов, на которых международные наблюдатели заявили о серьезных нарушениях.

Напомним, действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает официальных результатов парламентских выборов. Она призвала сторонников оппозиции выходить на митинги вечером в понедельник, 28 октября.

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