Орбан и Фицо тролят Запад: что будет делать ЕС и успокоит ли "друзей Путина" – анализ Politico

Премьеры Венгрии и Словакии раздражают Запад своей пророссийской риторикой, однако от резких действий против них Брюссель пока воздерживается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел прошлую неделю, нагло троля Запад — пожимал руку диктатору Владимиру Путину, сравнивал ЕС с тоталитарным Советским Союзом и обещал задержать новый транш помощи Украине.

Теперь венгерский лидер намерен объединиться с вновь избранным пророссийским премьером Словакии Робертом Фицо, чтобы еще больше оскорбить блок во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе.

Об этом говорится в статье Politico.

Каков будет ответ ЕС

Брюссель обещает разморозить 13 миллиардов евро для Венгрии в обмен на проведение Будапештом реформ, которые приведут его в соответствие со стандартами верховенства права.

"Словакия – настолько слабая страна, что это (позиция Фицо. – Ред.) вряд ли что-то изменит. Она почти не имеет рычагов влияния. Ей нужны финансирование и добрая воля ЕС, она не может позволить себе быть нарушителем спокойствия в Брюсселе. Для Орбана гораздо более важной стала потеря Польши как союзника в вопросах верховенства права, ведь они оказали реальное влияние", – сказал в комментарии изданию один из чиновников ЕС.

По его мнению, Орбан тоже наконец согласится на важные решения, несмотря на его театральные выступления против ЕС.

"Очевидно, что сигнал этого фото, где Орбан и Путин пожимают руки, не положительный. Но если сделать шаг назад и взглянуть на то, что ЕС и Венгрия сделали войну, которую Россия начала против Украины, мы легко увидим, что все решения были приняты единогласно, в том числе по санкциям против России и поддержке Украины", – сказал чиновник из Франции.

Деструктивный Орбан

Хотя санкции ЕС против России были согласованы, Венгрия регулярно откладывала эти меры, чтобы вырвать себе уступки.

Также публичная критика Орбана в сторону НАТО и Вашингтона все больше тревожит страны Центральной и Восточной Европы.

В частных разговорах дипломаты удивляются, почему западные государства должны продолжать делиться конфиденциальной информацией с Венгрией, если ее лидер прежде всего лоялен к России.

"Если бы я был на месте Украины, я бы не чувствовал себя комфортно делиться любыми планами, пока Орбан присутствует", — сказал один высокопоставленный дипломат, оставшийся анонимным.

"Поведение Виктора Орбана наносит урон Европейскому Союзу. В то время как премьер-министр Венгрии постоянно оскорбляет ЕС, он идет к авторитарным режимам исключительно в надежде привлечь новые средства для своей кумовской системы. В этой ситуации было бы фатально передать замороженные средства правительству Венгрии", – сказал председатель комитета Бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер. Мы должны четко понимать: в то время когда Россия также использует гибридные средства войны против государств Европейского Союза, Виктор Орбан все больше становится риском для безопасности Европы".

После объятий Орбана с Путиным в Китае посол Вашингтона в Будапеште Дэвид Прессман созвал встречу послов НАТО в Венгрии и заявил, что США передали Венгрии "обеспокоенность по поводу безопасности".

Ничего страшного?

На вопросы журналистов о перспективах более жестких мер против Венгрии дипломаты нескольких западноевропейских стран ответили, что их не предусматривается.

Дипломаты утверждают, что Венгрия является второстепенной проблемой, указывая на то, что Орбан подписал каждый пакет помощи Украине, а также санкции против России.

Кроме того, они утверждают, что сейчас он более изолирован, чем когда-либо, поскольку его бывший союзник, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, потерпел поражение на парламентских выборах.

Что касается Фицо, словацкого лидера, пообещавшего не посылать "ни одного патрона" в Украину, его не расценивают как риск для ЕС.

Один из дипломатов ЕС заметил, что пока в Брюсселе слышали о Фицо только как о кандидате на выборах, а не как о члене Европейского Совета.

"Иногда это разные вещи", – многозначительно заметил дипломат.

Напомним, что 17 октября в Пекине венгерский премьер Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин провели незапланированную встречу. Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны ЕС.

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