Орбан и Фицо готовят совместное "расследование" повреждения Дружбы: что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию по расследованию повреждений нефтепровода «Дружба» на территории Украины. Лидеры этих стран призывают Киев предоставить им доступ к месту аварии и как можно скорее возобновить поставки российской нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Почему возник конфликт вокруг нефтепровода

Поставки нефти через Дружбу в Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами Европейского Союза, продолжающими импортировать российское сырье, остановилось еще 27 января. Украина утверждает, что трубопровод был поврежден из-за удара российского беспилотника, и ремонтные работы продолжаются максимально быстро.

Будапешт и Братислава обвиняют в длительном отключении Киев. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что остановка потоков якобы имеет политические мотивы. Вместе со своим словацким коллегой Робертом Фицо они договорились создать следственную комиссию по выяснению реального состояния трубы.

"Я призываю президента Зеленского предоставить доступ комиссии и обеспечить условия, необходимые для ее работы", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Поиск альтернатив и давление на ЕС

Из-за остановки нефтепровода обе страны вынуждены искать альтернативные источники топлива и использовать свои стратегические резервы. Венгерская нефтяная компания MOL уже заказала танкеры с сырьем из Саудовской Аравии, Норвегии, Казахстана и Ливии.

Словацкий премьер Роберт Фицо отметил, что они представят свою следственную комиссию Европейской комиссии. Он также выразил недовольство тем, что Брюссель якобы ставит интересы Украины выше потребностей стран-членов ЕС, и напомнил, что Словакия ранее уже прекратила экстренные поставки электроэнергии в наше государство как ответная мера.