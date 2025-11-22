Орбан использует "мирный план" Трампа, чтобы заблокировать миллиарды для Украины

Виктор Орбан / © Associated Press

Венгрия «не поддерживает предоставление Европейским Союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме» и «не соглашается на принятие такого решения от имени ЕС».

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Politico.

Орбан заявил, что европейцы должны поддержать мирный план США и начать прямые переговоры с РФ.

Премьер Венгрии, длительно выступавший против поддержки Украины, рассматривает противоречивое новое дипломатическое наступление из Вашингтона как возможность заблокировать миллиарды финансирования для Киева.

В письме, направленном в субботу президентке Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, Орбан призвал ЕС согласиться на условия предложения США из 28 пунктов, предусматривающего отказ Украины от территории и сокращение ее военных сил вдвое, предоставляя при этом Вашингтону 50-процентную долю доходов от восстановления страны.

Это вмешательство происходит в то время, как лидеры ЕС проводят кризисные переговоры относительно того, как реагировать на предложения, разработанные посланником Белого дома Стивом Виткоффом без участия европейских союзников и предусматривающие значительные уступки Москве.

«Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов, — написал Орбан. — Кроме поддержки Президента США, мы должны без промедления начать автономные и прямые переговоры с Россией».

Кроме Венгрии, остальные 26 стран ЕС «неоднократно четко заявляли о своей поддержке Украины, и она безоговорочная, — сказал чиновник ЕС на условиях анонимности, комментируя письмо. — Среди европейских лидеров, а также с не входящими в ЕС партнерами происходит интенсивное взаимодействие и координация, чтобы продолжить эту поддержку в свете последних событий».

В то же время Орбан заявил в письме, что Венгрия «не поддерживает предоставление Европейским Союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме» и «не дает согласия на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС».

В настоящее время чиновники в Брюсселе проводят переговоры со странами-членами относительно того, как использовать иммобилизованные российские активы для предоставления Украине ссуды на репарации в размере €140 миллиардов. Этот вопрос стоит в повестке дня для подписания на встрече лидеров в Брюсселе 18 декабря.

«Для Украины необходимо скорейшее достижение договоренности о Кредите на репарации», — сказал Politico посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов. «Он обеспечивает предполагаемое финансирование из денежных остатков иммобилизованных российских суверенных активов, гарантирует стабильность с начала 2026 года и делает это без дополнительных расходов для налогоплательщиков ЕС».

Будапешт постоянно пытался заблокировать необходимую военную и финансовую помощь для оборонных усилий Киева, одновременно укрепляя связи Венгрии с Кремлем и выступая против санкций, направленных на истощение военной казны президента России Владимира Путина. Однако Венгрия ранее также была неожиданно захвачена меняющейся риторикой президента США Дональда Трампа в отношении Москвы и была вынуждена договориться об изъятии из новых ограничений США на российскую нефть.

Фон дер Ляен из ЕС и лидеры крупных экономик принимают участие в саммите G20 в Йоханнесбурге в субботу, где «на полях саммита проходят очень интенсивные дипломатические усилия по мирному плану для Украины», — сказал второй чиновник ЕС. Президенты и премьер-министры 27 стран-членов ЕС обсудят предложения Белого дома в кулуарах саммита ЕС-Африканский Союз в Анголе в понедельник.

Ранее на этой неделе верховный дипломат ЕС Кая Каллас подверг резкой критике американские предложения, предупредив, что «давление должно быть на агрессора, а не на жертву. Награждение агрессии только спровоцирует ее усиление».

Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому время до четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на план. «Ему придется его принять, и если он не примет, тогда, знаете ли, они, пожалуй, должны продолжать бороться», — сказал Трамп в пятницу.

Зеленский, чья страна готовится к очередной военной зиме после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, заявил, что Киев переживает «один из самых трудных моментов» в своей истории и, возможно, ему придется выбирать между «потерей своего достоинства или риском потери ключевого партнера».