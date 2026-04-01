Виктор Орбан

В Венгрии может рассматриваться сценарий дестабилизации, похожий на события в США во время штурма Капитолия.

Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, директор агентства по реформированию сектора безопасности, заместитель председателя СБУ (2014–2015 гг.).

«Что касается того, может ли Орбан попытаться не признать или сфальсифицировать результаты выборов в Венгрии, это очень вероятный вариант. И это как раз тот вариант, который в свое время был использован в США, когда якобы поклонники штурмом почти не захватили Капитолий», — отметил он.

Эксперт считает, что подобный сценарий может быть адаптирован и в Венгрии.

«Я думаю, что примерно такой сценарий разрабатывается в Венгрии, когда наиболее боевая часть электората Орбана может чудить, если не заколоть, то что-то похожее на это», — добавил Ягун.

В то же время, он обратил внимание на политическую неопределенность в случае поражения действующего премьера.

«По его словам, нужно понимать, что после 12 апреля Орбан, если проиграет выборы, будет оставаться у власти до июня, а что произойдет в этот промежуток времени, неизвестно», — говорится в заявлении.

Ягун подчеркнул, что эти выборы имеют значение, прежде всего, для самих венгров, однако их последствия могут влиять и на соседние страны.

«Это, наверное, первые иностранные выборы, на которые я обращаю внимание и пытаюсь что-то людям объяснить, но это выборы венгерского народа, не наши. И даже если Орбан попытается остаться и останется у власти, нам все равно с тем всем жить», — отметил он.

Он также обратил внимание на риторику венгерского премьера и его смены.

«А вот, как он будет исходить из ситуации, которая все больше и больше критично становится вокруг Венгрии в ЕС, не знаю. Однажды он „продавал“ избирателям, что Венгрия защищается от еврея Сороса, который, кстати, родом из Венгрии», — сказал Ягун.

«И Орбан тогда четко указывал, что Сорос — еврей. А тут ему дорогу перешел еврей Зеленский. И не совсем ясна эта еврейская тема в риторике Орбана, поэтому пусть европейцы и все вокруг него разбираются с ним», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии обнародовало видео допроса бывшего специалиста партии «Тиса». Орбан утверждает, что тот признался в вербовке по Украине, хотя на записи этого нет.

Мы ранее информировали, что глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал информацию, которую венгерский коллега и постоянный критик Украины Петер Сиярто регулярно передавал Кремлю стратегическую информацию о внутренних процессах ЕС.