Мир
1029
1 мин

Орбан на встрече с Трампом удивил заявлением о войне в Украине

Венгерский премьер заявил, что только его страна в Европе желает завершения войны в Украине.

Виктор Орбан и Дональд Трамп

Виктор Орбан и Дональд Трамп / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме вынужден был признать, что «чудеса случаются» и Украина может победить в войне с Россией.

Об этом сообщает Sky News.

Венгерский премьер сначала пожаловался, что Брюссель и европейцы имеют разный подход к войне.

«Единственным правительством, которое выступает за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе», — заявил Орбан.

Гость Белого дома отметил, что «все другие правительства предпочитают продолжать войну», потому что многие из них верят, что Украина может победить.

Тогда Трамп обратился к Орбану с вопросом, сказал ли бы тот, что Украина не может выиграть войну.

«Знаете, чудо может произойти», — говорит Орбан.

«Да, это правда», — отвечает Трамп с легким смехом.

Напомним, перед встречей с президентом США венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не оказывает поддержку российскому диктатору Владимиру Путину, но и Будапешт ничем не обязан Украине.

1029
