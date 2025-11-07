- Дата публикации
Орбан на встрече с Трампом удивил заявлением о войне в Украине
Венгерский премьер заявил, что только его страна в Европе желает завершения войны в Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме вынужден был признать, что «чудеса случаются» и Украина может победить в войне с Россией.
Об этом сообщает Sky News.
Венгерский премьер сначала пожаловался, что Брюссель и европейцы имеют разный подход к войне.
«Единственным правительством, которое выступает за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе», — заявил Орбан.
Гость Белого дома отметил, что «все другие правительства предпочитают продолжать войну», потому что многие из них верят, что Украина может победить.
Тогда Трамп обратился к Орбану с вопросом, сказал ли бы тот, что Украина не может выиграть войну.
«Знаете, чудо может произойти», — говорит Орбан.
«Да, это правда», — отвечает Трамп с легким смехом.
Напомним, перед встречей с президентом США венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не оказывает поддержку российскому диктатору Владимиру Путину, но и Будапешт ничем не обязан Украине.