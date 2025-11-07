Орбан на встрече с Трампом удивил заявлением о войне в Украине

Виктор Орбан и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме вынужден был признать, что «чудеса случаются» и Украина может победить в войне с Россией.

Об этом сообщает Sky News.

Венгерский премьер сначала пожаловался, что Брюссель и европейцы имеют разный подход к войне.

Реклама

«Единственным правительством, которое выступает за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе», — заявил Орбан.

Гость Белого дома отметил, что «все другие правительства предпочитают продолжать войну», потому что многие из них верят, что Украина может победить.

Тогда Трамп обратился к Орбану с вопросом, сказал ли бы тот, что Украина не может выиграть войну.

«Знаете, чудо может произойти», — говорит Орбан.

Реклама

«Да, это правда», — отвечает Трамп с легким смехом.

Напомним, перед встречей с президентом США венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не оказывает поддержку российскому диктатору Владимиру Путину, но и Будапешт ничем не обязан Украине.