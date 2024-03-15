Орбан назвал Евросоюз "имперскими оккупантами", а страны Запада "источником бескультурья и разрушения"

Свою речь Орбан произнес перед толпой, которую свозили в Будапешт на автобусах.

Премьер-министрВенгрии Виктор Орбан во время своей речи раз критиковал "Западный мир", а также призвал аудиторию помочь ему "оккупировать Брюссель", на выборах в Европарламент в этом году.

Об этом информирует AP.

Венгерский премьер выступал с речью по случаю годовщины венгерской революции 1848 против правления Габсбургов.

Во время выступления он сравнил Евросоюз с "имперскими оккупантами", а также назвал "Западный мир" источником бескультурья и разрушения.

"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все, как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе", – сказал Орбан.

Свою речь Орбан произнес перед толпой, которую свозили в Будапешт на автобусах.

Кроме того, венгерский премьер подверг критике иммиграцию и права ЛГБТ, апеллируя к национальной гордости и суверенитету.

"Брюссель – не первая империя, которая положила глаз на Венгрию. Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отнимет у них свободу. ... Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: Мы должны оккупировать Брюссель", – сказал Орбан, подразумевая столицу ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что США предостерегли Венгрию от "тесных отношений" с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Словакии раскритиковала премьера Фицо из-за "вдохновения", которое он черпает в Венгрии.

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