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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Орбан назвал "настоящую угрозу" для Европы: он убеждает, что это не Россия

Орбан подчеркнул, что потеря конкурентоспособности угрожает Европе больше, чем политические риски.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбанво время общения с журналистами заявил, что самый большой вызов для Европы заключается не в вопросе безопасности, а в экономической сфере. По его мнению, угроза потери конкурентоспособности на мировом рынке является более серьезным вызовом, чем действия России.

Об этом передают Новости.LIVE.

"Настоящая угроза не в безопасности, а в экономике и потере конкурентности в мировой торговле. Это наша проблема", - подчеркнул Орбан.

На вопрос о возможном упоминании России в итоговом заявлении саммита НАТО Орбан отметил, что подобные формулировки звучат постоянно.

"Ее всегда так вспоминают", - сказал он, имея в виду формулировку об угрозе со стороны России.

Впрочем, он выразил сомнение в том, что РФ сейчас представляет реальную опасность для НАТО: "Думаю, Россия не достаточно сильна, чтобы быть реальной угрозой. Мы значительно сильнее".

Когда журналисты спросили Орбана о лидерстве Дональда Трампа в контексте НАТО, премьер ответил с иронией: "С возвращением?", - прокомментировал он потенциальное возвращение Трампа на международную арену.

Относительно того, поддерживает ли Орбан высказывания других лидеров в адрес Трампа, он ответил сдержанно: "В разных странах разные стили", - отметил премьер.

На уточнение, блокирует ли Венгрия некоторые формулировки по Китаю или России, Орбан отрицает любую блокировку: "Блокировать что? Китай? Нет, мы не блокируем Китай".

Напомним, ранее мы писали о том, что Виктор Орбан известен своими дерзкими заявлениями об Украине. Недавно он открыто сообщил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в ЕС. Свои намерения он объяснил заботой о венгерских интересах.

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