Орбан обвалил венгерскую валюту заявлениями о войне в Украине

Ранее Орбан заявил, что Будапешт выступает против оказания помощи Украине по защите от российской агрессии.

Венгерская национальная валюта форинт обвалилась в цене после заявлений премьера Виктора Орбана по поводу войны в Украине.

Сегодня, 23 мая, форинт подешевел сразу на 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым плохим показателем среди развивающихся стран, пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что такое резкое падение обусловлено заявлениями венгерского премьера о том, что он не верит в победу Украины в войне, а также, что Будапешт выступает против оказания помощи Киеву.

Кроме того, позиция Орбана может задержать финансовую помощь от Евросоюза, что может негативно повлиять на развитие венгерской экономики.

Также на падение валюты повлияло решение венгерского Центробанка впервые с начала года снизить на 1 п. п. до 17% учетную ставку.

"Снижение ставки сделает форинт более чувствительным к негативным новостям, связанным как с внутренними, так и с внешними факторами", - отметил Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.

Установленная сейчас ключевая ставка на уровне 18% привлекала инвесторов, из-за чего форинт укрепился к евро на 6% с начала текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто обвинил президента Украины в попытке подорвать национальный суверенитет Венгрии.

Кроме того, мы ранее информировали, что до 24 февраля 2022 года вблизи западной украинской границы находились венгерские военные. Тогда к границе свезли также военные понтоны.

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