Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

Действующий премьер Венгрии озабочен тем, что оппозиционная партия его конкурента Петера Мадьяра набирает больше сторонников и сокращает отрыв с партией властей.

В среду, 23 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в Будапеште обвинил исполнительную власть Европейского Союза в попытке свергнуть его кабинет и навязать Венгрии "марионеточное правительство". Это заявление прозвучало на фоне увеличения сторонников партии "Тиса", которую возглавляет лидер оппозиции Петер Мадьяр.

Об этом сообщает Reuters.

Венгерский премьер заявил, что его "суверенная политика" в отношении войны в Украине и миграции неприемлема для Брюсселя.

"Мы знаем, что они хотят заставить нас идти на войну [в Украине], что они хотят навязать нам своих мигрантов... и отдать наших детей гендерным активистам", — обвинял чиновников Евросоюза в выступлении перед своими сторонниками Орбан.

Также читайте Россия даст Венгрии больше дешевого газа после блокирования помощи Украине

Действующий премьер Венгрии, давно конфликтующий с Брюсселем и выражающий приверженность государству-агрессору, считает, что ЕС стремится навязать венграм новую партию, которая сформирует "марионеточное правительство".

Незадолго до выступления Орбана новый опрос показал, что умеренная правоцентристская партия "Тиса" среди части избирателей имеет больше сторонников, чем ультраправая, антимигрантская партия "Фидес", которую возглавляет премьер-министр.

Глава партии "Тиса" Петер Мадьяр ворвался в венгерскую политику в начале этого года, перед июньскими выборами в Европейский парламент, воспользовавшись недовольством населения другими оппозиционными партиями, которые оказались разделенными и неэффективными в противостоянии "Фидес".

Следующие национальные выборы в Венгрии должны пройти в начале 2026 года.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обеспокоен Планом победы Владимира Зеленского и призвал европейских лидеров к переговорам с РФ.

Орбан угрожает Евросоюзу завезти нелегальных мигрантов в центр Брюсселя!

Читайте также: