Венгерский премьер упрекнул Германию в том, что танки "Леопард" должны прокатиться через украинскую территорию на восток, до российской границы.

В субботу, 18 февраля, выступая во время ежегодного обращения к нации в Будапеште, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в затягивании войны в Украине, а Германию в том, что она возглавляет "лагерь войны". Венгерский премьер заявил, что намерен поддерживать отношения с Россией.

Об этом сообщает издание iDnes.

"Когда Россия напала, Запад не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Война в Украине — это не конфликт между армиями добра и зла, а между двумя воюющими славянскими странами. Это их война, а не наша ", – выразил свою позицию глава венгерского правительства, которое продолжает поддерживать дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Виктор Орбан признал, что Венгрия изолирована в западных альянсах из-за своей политики в отношении России. По его словам, в "лагере мира" остаются два государства: Венгрия и Ватикан. По его словам, ответственность за это несет Германия, поскольку после изменения отношения правительства этой страны к России другие страны также пошли в "лагерь войны", который возглавил Берлин.

"Сначала немцы не снабжали оружием, только шлемы. Но сейчас немецкие танки "Леопард" должны прокатиться через украинскую территорию на восток, до российской границы. Возможно, есть даже старые карты", — сказал премьер, намекнув на нападение нацистской Германии на бывший Советский Союз.

Как известно, Венгрия, в отличие от большинства других членов Евросоюза и НАТО, отказывается поставлять Украине оружие и даже не разрешает его транспортировать через территорию страны. Правительство этой страны также не хочет поддерживать антироссийские санкции.

Орбана критики обвиняют в авторитарном стиле правления.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно выдал очередное циничное заявление по Украине. Говоря тост в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, политик сказал, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами, а не с Украиной.

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