Орбан объяснил, почему Венгрия выходит из Международного уголовного суда

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

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Глава правительства Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему решил официально выйти из Международного уголовного суда, назвав себя «экспертом» по вопросам МКС.

Об этом сообщает Reuters.

Виктор Орбан сказал, что принял такое решение из-за «политизации» учреждения.

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«Мы убеждены, что суд стал политическим… Он не беспристрастен, и это четко показали решение по Израилю», — заявил Орбан во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямина Нетаньяху.

Глава правительства Венгрии назвал себя «экспертом» по вопросам МКС, поскольку «был премьер-министром, подписавшим документ о присоединении к МКС» в 2001 году.

Орбан добавил, что теперь он будет вышедшим из него. Некоторые участники пресс-конференции встретили это решение аплодисментами, в том числе и Нетаньяху.

Напомним, Венгрия приступит к процедуре отзыва в соответствии с конституционной и международно-правовой базой, заявил также Гергели Гульяс. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что подписал решение о выходе страны из Международного уголовного суда.

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