Орбан оскандалился заявлением о членстве Венгрии в ЕС: громкие детали

В то же время премьер-министр Венгрии заверил, что лучше быть в составе ЕС, чем быть извне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свое мнение по поводу нынешнего состояния Европейского Союза. По его мнению, ЕС "уже не тот", в который его страна вступила 20 лет назад.

Об этом он рассказал в радиоэтере Kossuth Radio, передает Telex.

Орбан считает, что сейчас ЕС "играет с огнем" и "балансирует между миром и войной". Говоря о 20-й годовщине вступления Венгрии в Евросоюз, премьер-министр страны говорит, что это "не тот ЕС, в который мы вступили".

“Мы присоединились, потому что Европа – это мир и процветание. Сейчас мы находимся в экономическом кризисе. Европа, в которую мы вступили, генерировала около 20% мировой экономической мощи. Сейчас мы откатились назад (…) Первое, что следует сказать, оценивая последние 20 лет: господа, это не то, о чем мы договаривались. Мама, это не та лошадь, которую я хотел”, — заявил Орбан.

Политик также отметил, что 20 лет назад, когда Венгрия вступала в ЕС, он не думал, что сюда "впустят миллионы мигрантов". Орбан также считает, что если заявить, что семья состоит из мужчины, женщины и детей, то "вас побьют в европейских либеральных СМИ".

В то же время, премьер-министр Венгрии заверил, что лучше быть в составе ЕС, чем быть извне.

Напомним, недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что состояние свободы слова в Европе "жалкое", в отличие от Венгрии, где "не наказывают за личное мнение".

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