Орбана подозревают в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами и написании доносов

Виктор Орбан / © Associated Press

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Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в молодые годы, вероятно, передавал спецслужбам коммунистического режима информацию о сослуживцах. Оригиналы этих отчетов, по имеющимся предположениям, могут храниться в Москве.

Об этом сообщается в расследовании венгерского журналиста Саболча Пани.

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Саболч ссылается на показания бывшего премьер-министра Венгрии Миклоша Немета, возглавлявшего правительство в 1988–1990 годах.

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Немет рассказал, что в марте 1990-го, незадолго до первых свободных парламентских выборов, тогдашний министр обороны Ференц Карпати показал ему три оригинальных агентурных донесения, написанных от руки и подписанных якобы Орбаном.

По данным Немета, в документах говорилось о товарищах Орбана по срочной военной службе в городе Залаэгерсег. В частности, там были сведения об их поведении, политических и религиозных взглядах, а также сексуальной ориентации.

В то же время экс-премьер признал, что не мог проверить подлинность документов, почерка и подписей, хотя он предполагает, что они принадлежат Орбану. После встречи Немет вернул донесение министру обороны и не оставил копий.

Позже документы исчезли. По словам Немета, незадолго до смерти Карпати в 2013 году он спросил его о судьбе донесений. Тот ответил, что они оказались у Гезы Штефана — бывшего руководителя венгерской военной контрразведки, прошедшего подготовку в КГБ.

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Как пишет Пани, Штефан собирал компромат на представителей венгерской политической, бизнесовой и силовой элиты. После его смерти в 2009 году документы из сейфа исчезли. Где они сейчас — неизвестно. Журналист также исследует версию, что компрометирующие материалы на Орбана могли оказаться в России и использоваться Кремлем для воздействия на него. Однако подтверждений этому нет.

Что говорит Орбан

Сам Орбан отрицает сотрудничество с коммунистическими спецслужбами. 3 ноября он опубликовал в Facebook документы 1980-х годов и заявил, что во время срочной службы его пытались завербовать, но отказался. По словам экс-премьера, после этого спецслужбы следили за ним, его супругой и другими оппозиционными активистами.

Напомним, 4 ноября Венгрия обнародовала десятки тысяч документов Исторического архива венгерских служб государственной безопасности (ÁBTL). В них содержатся данные о людях, которых режим учитывал в качестве офицеров, информаторов, коллаборационистов или потенциальных агентов.

Впрочем, архивы неполные: после падения коммунистического режима в 1989 году часть документов уничтожили, другие изъяли, в частности, материалы об оппозиционных деятелях.

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Обнародование документов стало исполнением предвыборного обещания правительства Петера Мадьяра. Во время правления Орбана парламентское большинство неоднократно блокировало попытки более широкого рассекречивания архивов.

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