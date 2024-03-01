Орбан погиб во время выполнения боевого задания в ходе "СВО": что известно

Сегодня уже вспоминали, как горел Ермак в Санкт-Петербурге, теперь вот еще Орбан погиб при выполнении боевой задачи.

Погиб Орбан, но не тот. В России сообщили о гибели "героя СВО" Виталия Орбана — кировчанина и тезки того самого Виктора Орбана из Венгрии.

Об этом сообщило международное разведывательное сообщество InformNapalm.

"В.Орбан погиб при выполнении боевой задачи". Сегодня уже вспоминали, как горел Ермак в Санкт-Петербурге, теперь вот еще Орбан погиб при выполнении боевой задачи. Такое впечатление, что Вселенная слышит желание украинцев, но исполнение этих желаний какое-то не совсем точное", — говорится в сообщении.

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