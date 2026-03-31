Виктор Орбан / © Associated Press

Готовящийся к выборам 12 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в сложной ситуации. Несмотря на беспрецедентную открытую поддержку со стороны Кремля и правых сил США, его рейтинги стремительно падают, а стратегия «миротворца» дает сбой.

Об этом пишет The Guardian.

«Дипломатия пленных» и тень Кремля

Избирательная кампания Орбана началась с нетипичных шагов. После телефонного разговора с Владимиром Путиным 3 марта венгерская делегация вернулась из Москвы с двумя освобожденными военнопленными (гражданами Украины и Венгрии). Как отмечает The Guardian, это явилось четким сигналом поддержки Орбана со стороны РФ.

Кроме «гуманитарных» жестов Кремль задействовал весь арсенал влияния: это, в частности, обещания стабильных поставок в обмен на лояльность.

Пропаганда рисует венгерскую оппозицию как «агентов Украины».

Российская СВР открыто критикует главного оппонента Орбана — Петера Мадяра, называя его «ставленником Брюсселя».

Более того, появились обвинения (которые Будапешт отрицает), что глава МИД Петер Сийярто мог брифинговать Кремль по поводу конфиденциальных заседаний ЕС.

Трансатлантический альянс: Трамп и Вэнс

В отличие от большинства лидеров Центральной Европы Орбан получает поддержку не только с Востока, но и от окружения Дональда Трампа. Марко Рубио уже заявил о «золотом возрасте» отношений, а в Будапеште ожидают визита Джей Ди Венса.

Общий интерес Путина и Трампа в Венгрии очевиден: обоим выгодна деструктивная роль Орбана внутри Евросоюза. Для Москвы ЕС — враг, для Трампа — экономический и политический соперник.

Стратегия страха не работает

Поскольку за 16 лет у власти Орбана не хватает внутренних достижений, он сделал ставку на внешние угрозы. Венгерская пропаганда продвигает тезис, что Украина якобы хочет «колонизировать» Венгрию и может «напасть в любой момент» при поддержке Брюсселя. Орбан позиционирует себя как единственный гарант мира благодаря связям с «великими государствами».

Однако цифры свидетельствуют об обратном. Опросы показывают, что Орбан отстает от оппозиции на 15 процентных пунктов.

Венгров больше волнуют инфляция, коррупция и упадок медицины, чем геополитические игры премьера.

Капкан закрывается?

Поддержка извне стала «палкой о двух концах». Европейские разведки начали активно публиковать данные о работе ГРУ в Венгрии и даже вероятные заговоры по покушениям, дискредитирующим правительство.

Даже главные союзники стали сомневаться. По данным Washington Post, российская разведка рассматривает радикальные меры по фальсификации результатов, потому что боится проигрыша Орбана. Дональд Трамп также не спешит с личным визитом, чтобы не тратить политический капитал на кандидата, который может проиграть.

В оставшиеся до выборов две недели издание прогнозирует «грязную» фазу кампании: слив компромата на Петера Мадяра, запугивание избирателей и массовый подкуп голосов.

Напомним, во время предвыборного турне Виктора Орбана в городе Дьер сторонники оппозиционной партии Тиса и другие недовольные освистали венгерского премьера. Они скандировали антиправительственные лозунги и должны были плакать с вопросами о коррупции и экономическом кризисе.

В Европарламенте Виктора Орбана назвали не патриотом своей страны, а «полезным идиотом» России и Китая. В своем выступлении немецкий депутат Мориц Кернер напомнил, что во времена правления Орбана Венгрия официально стала одной из самых бедных и коррумпированных в Евросоюзе.

Между тем, ЕС отложил утверждение кредитного плана для Венгрии на сумму более 16 млрд евро. Решение Брюсселя напрямую связано с позицией правительства Виктора Орбана, которое блокирует предоставление Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.