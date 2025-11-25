ТСН в социальных сетях

432
1 мин

Орбан посетит Путина в Москве — что известно о целях встречи

Предварительно Орбан на этой неделе летит в Москву на переговоры с Путиным.

Вера Хмельницкая
Венгерский премьер Виктор Орбан с президентом РФ / © Associated Press

Венгерский премьер Виктор Орбан, вероятно, готовится на этой неделе отправиться в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

О возможной поездке сообщил журналист-расследователь Саболч Госпожи в Facebook.

По информации его источника, знакомого с деталями предстоящего визита, встреча Орбана с Путиным предварительно запланирована на пятницу, 28 ноября.

Официального подтверждения от Будапешта или Кремля пока нет.

Напомним, последняя личная встреча Орбана и Путина прошла в октябре 2023 года в Китае. Тогда венгерский премьер снова назвал полномасштабную войну РФ против Украины «специальной операцией».

Напомним, ранее Виктор Орбан также провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и предложил организовать саммит с Путиным в Будапеште.

Американский президент тогда заявил, что не видит оснований для встречи с главой Кремля.

