Орбан посетит Путина в Москве — что известно о целях встречи
Предварительно Орбан на этой неделе летит в Москву на переговоры с Путиным.
Венгерский премьер Виктор Орбан, вероятно, готовится на этой неделе отправиться в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
О возможной поездке сообщил журналист-расследователь Саболч Госпожи в Facebook.
По информации его источника, знакомого с деталями предстоящего визита, встреча Орбана с Путиным предварительно запланирована на пятницу, 28 ноября.
Официального подтверждения от Будапешта или Кремля пока нет.
Напомним, последняя личная встреча Орбана и Путина прошла в октябре 2023 года в Китае. Тогда венгерский премьер снова назвал полномасштабную войну РФ против Украины «специальной операцией».
Напомним, ранее Виктор Орбан также провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и предложил организовать саммит с Путиным в Будапеште.
Американский президент тогда заявил, что не видит оснований для встречи с главой Кремля.