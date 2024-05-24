Орбан потребовал "особого статуса" для Венгрии в НАТО из-за войны в Украине

Венгрия хочет "пересмотреть" свое членство в Альянсе, чтобы не быть втянутой в войну в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью государственному радио в пятницу, 24 мая, что в Будапеште уже работают над разработкой новой концепции, которая отличала бы страну от других членов НАТО.

Об этом пишет Bloomberg.

"Наши юристы и военные усердно работают над тем, чтобы понять, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не приходилось принимать участие в действиях НАТО за пределами территории Альянса", – сказал Орбан.

Заявления Орбана прозвучали в тот момент, когда альянс разрабатывает пакет поддержки Украины, который будет представлен на июльском саммите лидеров стран-членов НАТО в Вашингтоне. Ожидается, что эти меры будут включать усиление роли НАТО на оперативном уровне в координации поставок оружия и обучении украинских военных.

Венгрия неоднократно пыталась заблокировать усилия Запада по оказанию помощи Украине, включая финансирование и поставки оружия. Орбан также стремился остановить расширение НАТО за счет включения в него Финляндии и Швеции и заключил энергетические соглашения с Россией, что вызвало критику со стороны других западных стран.

В интервью Орбан заявил, что Венгрия не отказывается от своих обязательств по защите членов НАТО в случае нападения на них. При этом Будапешт обеспокоен тем, что финансирование и поставки оружия для Украины, которая не является членом НАТО и граничит с Венгрией, в конечном итоге приведут к более широкому военному вмешательству и, возможно, даже отправке войск.

По словам Орбана, Венгрия принципиально не согласна с опасениями некоторых членов НАТО, которые утверждают, что Россия вторгнется на восточный фланг НАТО после Украины, поскольку войну в Украине нужно рассматривать как конфликт между "двумя славянскими странами".

Орбан заявил, что эта точка зрения не разделяется в НАТО, которая создала рабочие группы для изучения потенциально расширяющейся роли военного альянса в войне. Венгрия, как член НАТО, принимает участие в этих обсуждениях, но фактически как "неучаствующий член", и выступает против отправки денег и оружия в Украину.

"Сейчас мы находимся как бы там, но не там. Я не знаю, как долго это можно будет поддерживать", — сказал Орбан.

По словам премьер-министра, если Венгрии официально откажут в членстве в НАТО, это будет означать новую концепцию деятельности Альянса.

Напомним, Орбан поддержал "мирный план" Китая, потому что "Европа на стороне войны". По его словам, единственным исключением является Венгрия, которая призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также поддерживает все международные усилия, направленные на мир.

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