Орбан поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Венгрия

Премьер-министр Виктор Орбан поздравил оппозиционного политика Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Об этом заявил лидер оппозиционной партии “Тиса” Мадьяр.

"Результат выборов, хотя еще не окончательный, понятен и ясен. "Ответственность и возможности управления нам не были предоставлены. Я поздравил партию-победительницу”, — заявил Орбан во время выступления перед приверженцами.

Выборы в Венгрии – что известно

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы. Основными соперниками стали оппозиционная партия Тиса Петер Мадьяр и правящая партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан.

По состоянию на 21:30 мск избирательные участки закрылись. Голосование ознаменовалось рекордной активностью: явка достигла около 79–80%, что стало самым высоким показателем в истории страны.

Для сравнения, еще в 18:30 в выборах приняли участие 77,8% граждан. Предыдущий рекорд явки был зафиксирован в 2002 году – тогда он составлял 70,5%.