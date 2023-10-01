Орбан обрадовался победе своего единомышленника на выборах в Словакии

Венгерский премьер, который благосклонно относится к Кремлю, выразил надежду на сотрудничество с "патриотом".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой на парламентских выборах в Словакии партию Smer-SD бывшего премьер-министра этой страны Роберта Фицо, отличившегося антиукраинскими высказываниями во время избирательной кампании.

Сообщение с поздравлением появилось в воскресенье, 1 октября, в аккаунте венгерского премьера на Х (ранее Twitter).

"Всегда приятно работать с патриотами. И я ожидаю этого сотрудничества", — написал Орбан, который известен своей приверженностью Кремлю и антиукраинскими заявлениями.

Премьер-министр Венгрии назвал победу партии Роберта Фицо "несомненной".

Как сообщалось ранее, вчера, 30 сентября, на парламентских выборах в Словакии победила партия Smer-SD, набрав 22,95% голосов. На втором месте проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" с результатом 17,96%. "Золотую акцию" при формировании будущей правительственной коалиции имеет партия "Глас", которая получила 14,7% голосов.

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Предвыборная риторика Роберта Фицо свидетельствует, что если он сможет сформировать правительство, то перейдет в пророссийский лагерь.

Во время избирательной кампании экс-премьер Словакии пообещал, что его страна не пошлет "даже патрона в Украину", если он вернется на должность главы правительства.

Фицо ушел в отставку с поста премьер-министра в 2018 году после убийства журналиста, вызвавшего массовые протесты в стране.

Напомним, ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что опасается пророссийского реванша в стране и предупредила об угрозе для Украины.

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