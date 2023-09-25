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Орбан пожаловался на "притеснения" венгерского нацменьшинства и поставил Украине условия

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Орбан пожаловался на "притеснения" венгерского нацменьшинства и поставил Украине условия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Media1

Венгрия неоднократно необоснованно обвиняла Украину в "ущемлении прав" этнических венгров.

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвигает условия Украине. Он заявил, что его страна, которая есть у НАТО и ЕС, не будет поддерживать Украину ни в одном вопросе, пока она не восстановит "права" этнических венгров.

Об этом политик сказал во время выступления в парламенте, пишет Reuters.

"Будапешт не будет поддерживать Украину на международной арене ни в одном вопросе, пока она не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории", — сказал он.

Речь идет о законе, принятом в 2017 году, согласно которому школы, где учащиеся учатся языкам нацменьшинств, часть предметов должна преподаваться на украинском языке. Венгрия неоднократно обвиняла Украину в "ущемлении прав" этнических венгров, проживающих на Закарпатье.

Напомним, ранее Венгрия угрожала заблокировать вступление Украины в ЕС из-за якобы "притеснения" венгерского нацменьшинства.

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Дата публикации
Просмотры
1650
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