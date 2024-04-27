Орбан пожаловался на "жалкое" состояние свободы слова в Европе и поставил в пример Венгрию

По мнению Орбана, в Европе каждый, кто имеет мнение отличное от общепринятой, рискует потерять работу.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что состояние свободы слова в Европе "жалкое", в отличие от Венгрии, где "не наказывают за личное мнение".

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Об этом Орбан заявил в радиоэфире, его цитирует венгерское независимое издание Telex.

Орбан вышел в эфир государственной радиостанции впервые после "педофильского скандала", разговоров о котором он пытается избегать даже с подконтрольными правительству медиа.

"Свобода слова находится в плачевном состоянии в Европе", – заявил Орбан и добавил, что политики, университеты и СМИ стали "одноцветными".

Он заявил, что когда в Брюсселе местные власти закрывали "консервативную конференцию", то "гостиницам и предприятиям общественного питания открыто угрожали".

Кроме того, по мнению Орбана, в Европе каждый, кто имеет мнение отличное от общепринятой, рискует потерять работу.

"Слушателям это может показаться преувеличением, но на Западе нельзя просто публиковать что-то в Facebook. Если ваше мнение отличается от мейнстрима, вы рискуете потерять работу. Самая серьезная часть случившегося в Брюсселе – это открытые угрозы, поступившие в кейтеринговую компанию, которая обслуживала конференцию", – сказал Орбан.

Орбан заявил, что в Венгрии людей не наказывают за их отличное мнение. Также он обвинил Брюссель в том, что он действует по "плану Сороса", в котором подробно изложено "уничтожение Европы".

Напомним, ранее сообщалось, что Орбан назвал Евросоюз "имперскими оккупантами", а страны Запада "источником бескультурья и разрушения".

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия разослала странам Евросоюза письмо с жалобами на Украину.

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