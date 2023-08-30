Орбан предложил заключить соглашение с Путиным – без возвращения Крыма и членства в НАТО

Орбан заявил, что возвращение к власти США Трампа положит конец войне в Украине.
Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, чтобы страны Запада заключили соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, которое не будет включать возвращение Крыма и членства Украины в НАТО.
Такое скандальное заявление Орбанозвучил во время интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, известному своей пророссийской позицией.
"Мы должны заключить соглашение с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО", — сказал Орбан, пояснив, что, по его мнению, Украина все равно не выиграет войну.
Что касается возвращения Крыма в состав Украины, то он сказал, что полуостров, оккупированный Россией в 2014 году, "маловероятно уволить".
Кроме того, Орбан упомянул бывшего президента США Дональда Трампа, который, по мнению венгерского премьера, смог бы вернуть "мир" в Украину.
В этом же интервью Орбан сделал циничное заявление, выразив, что Украина не сможет победить Россию.
Читайте также:
- "Очень ожесточенная борьба": Маляр рассказала о ситуации на фронте
- Оккупанты атакуют и пытаются увеличить силы: Сырский о ситуации на восточном фронте
- ВСУ подняли флаг на левобережной Херсонской области: Гуменюк рассказала, кому был адресован месседж