Орбан заявил, что возвращение к власти США Трампа положит конец войне в Украине.

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, чтобы страны Запада заключили соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, которое не будет включать возвращение Крыма и членства Украины в НАТО.

Такое скандальное заявление Орбанозвучил во время интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, известному своей пророссийской позицией.

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"Мы должны заключить соглашение с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО", — сказал Орбан, пояснив, что, по его мнению, Украина все равно не выиграет войну.

Что касается возвращения Крыма в состав Украины, то он сказал, что полуостров, оккупированный Россией в 2014 году, "маловероятно уволить".

Кроме того, Орбан упомянул бывшего президента США Дональда Трампа, который, по мнению венгерского премьера, смог бы вернуть "мир" в Украину.

В этом же интервью Орбан сделал циничное заявление, выразив, что Украина не сможет победить Россию.

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