Орбан предупредил венгров о приближении к войне: начинает сбор подписей в стране

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране сбор подписей против плана обороны, обсуждаемый лидерами стран-членов Евросоюза.

Об этом он написал в своем Facebook.

Глава венгерского правительства интерпретировал соответствующий план на свой собственный порядок.

«Европа стремительно приближается к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет измотана», — отметил он.

По его словам, против Венгрии «была развернута кампания», содержащая обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции.

«Мы не можем просто бездействовать! Мы должны еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и в каждой деревне, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры», — заявил он.

Напомним, канцлер Германии Мерц во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании подверг резкой критике Орбана за то, что тот срывает важные дискуссии. По словам источников, «словесная стычка» произошла при обсуждении того, как ЕС может лучше защищаться от российской угрозы и поддерживать Украину.