Орбан придумал новую "страшилку", чтобы воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС

Виктор Орбан / © Associated Press

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Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против принятия Украины в Евросоюз.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

«Если включат Украину в Евросоюз, то включат и войну. ЕС никогда не брал воюющую страну. И на это уважительные причины», — написал Орбан.

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Кроме того, венгерский премьер считает, что членство Украины в ЕС означало бы большую экономическую нагрузку на государства-члены Евросоюза.

Вспомнил опыт Центральной Европы при вступлении в ЕС. Он утверждает, что западноевропейским государствам якобы выгодно было принять своих восточных соседей.

«Нас, венгров и другие страны Центральной Европы, приняли в ЕС, потому что тем, кто уже был в нем, было выгодно иметь Центральную Европу в блоке. Страны-члены не совершили моральный или социальный жест. Они приняли нас, потому что им было выгодно, чтобы мы были членами ЕС. Это был точный расчет, если посмотреть на цифры, то с членством Центральной Европы в ЕС все бывшие члены без исключения выиграли», — заверил венгерский «друг Путина».

По его мнению, с Украиной «другая ситуация».

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Орбан возмутился тем, что несколько европейских государств хотят предоставить Украине дополнительную помощь.

«У нас есть другое мнение на этот счет. По нашему мнению, чем дольше идет война, тем больше людей гибнет и тем хуже становится ситуация на поле боя», — сказал он.

В заключение венгерский премьер возмутился, что Еврокомиссия обязывает страны ЕС отказаться от российских энергоносителей.

«Представьте, что цена на энергоносители для домохозяйств и предприятий внезапно удвоится. Венгерские семьи этого не выдержат. А Брюссель не может разрушить венгерские семьи. Поэтому мы, венгры, хотим мира и скорейшей отмены политики экономических санкций», — подытожил он.

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Ранее военный эксперт Иван Ступак предположил, что Венгрия могла передать РФ данные о F-16 на территории Закарпатья.