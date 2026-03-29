Орбан придумал новый "шпионский" скандал, чтобы обвинить в этом Украину

В Венгрии разгорелся громкий политический скандал вокруг оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра. Правительство обнародовало почти часовое видео допроса 19-летнего ИТ-специалиста, пытаясь доказать его связи с украинскими и натовскими структурами.

Об этом пишет 24hu.

Допрошенный парень под псевдонимом «Гундальф» рассказал, что после начала большой войны помогал Украине отражать российские кибератаки. Впоследствии он якобы прекратил эту деятельность из-за ее «радикализации».

О чем говорится на видео:

Юноша учится на инженера по кибербезопасности в эстонском центре, аккредитованном НАТО.

В 2023 году он посетил столицу Украины в качестве волонтера. Там встретился с мужчиной по фамилии Давыдов, который предложил присоединиться к команде киберзащиты.

На самом видео «Гундальф» лишь предполагает, что это могла быть попытка вербовки, и добавляет, что мужчина показался ему «подозрительным».

Сразу после публикации Виктор Орбан заявил, что айтивець «признался в том, что его завербовали украинцы». Однако лидер «Тисы» Петер Мадяр назвал это грязной операцией спецслужб.

«Это организованная акция против нашей партии. Даже из этого видео выясняется: если против юноши и были попытки вербовки, он их отклонил. Правительство просто искажает факты», — заявил Петер Мадяр, лидер партии «Тиса».

Антиукраинские заявления Орбана

В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы, на который партия Орбана может проиграть. Последний результаты опроса компании Median свидетельствует, что оппозиция увеличивает отрыв от партии Виктора Орбана. Отрыв «Тисы» от правящей «Фидес» составляет 16 процентных пунктов среди всего населения. Среди избирателей, которые уже определились со своим выбором, разница возрастает до 20 пунктов, а среди «определенных» избирателей — до 23 пунктов.

Нынешняя власть Венгрии проводит антиукраинскую кампанию. Недавно Орбана освистали на митинге. Тогда премьер Венгрии сорвался на крик и снова обвинил Украину