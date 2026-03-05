Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил силой возобновить работу нефтепровода «Дружба» в Украине. По его словам, для этого он имеет «политические и финансовые инструменты».

Об этом говорится в видео, которое венгерский премьер разместил в своих соцсетях.

«Мы победим, и мы победим силой. У нас есть политические и финансовые инструменты, и мы заставим их безоговорочно и как можно скорее снова возобновить работу нефтепровода „Дружба“. Я хотел бы четко заявить, что мы победим, и мы победим силой», — говорит Орбан в опубликованном ролике.

Орбан самоуверенно заявил, что не будет заключать с Украиной никаких соглашений и не пойдет ни на какие компромиссы.

«Я не буду заключать никаких соглашений, не будет никаких компромиссов, мы их победим. Мы прорвем нефтяную блокаду, мы заставим украинцев возобновить поставки. Мы придем не с соглашением, не с компромиссом, а с силой», — пригрозил венгерский премьер-министр, который после парламентских выборов в апреле может потерять свою должность.

Нефтепровод «Дружба»: как возник конфликт

Напомним, поставки нефти через «Дружбу» в Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами Европейского Союза, продолжающими импортировать российское сырье, остановились еще 27 января после российского обстрела. Зато Будапешт и Братислава обвиняют Киев в том, что работа нефтепровода до сих пор не восстановлена.

Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию для расследования повреждений нефтепровода «Дружба» на территории Украины. Лидеры этих стран призывают Киев предоставить им доступ к месту аварии и как можно быстрее возобновить поставки российской нефти.

В то же время Европейский Союз усиливает дипломатическое давление на Украину с требованием предоставить доступ к поврежденному нефтепроводу. Из-за этого конфликта венгерский премьер Виктор Орбан уже заблокировал выделение Украине 90 миллиардов евро европейской помощи.

В четверг, 5 марта, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость взаимоуважения между странами и напомнил, что инфраструктуру разрушила Россия. Украина четко и неоднократно сообщала партнерам о том, что инфраструктура разрушена и во время обстрелов были ранены люди.