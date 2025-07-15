Виктор Орбан / © Associated Press

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Венгрия призывает ЕС ввести санкции против Украины из-за смерти этнического венгра, мобилизованного на Закарпатье.

Об этом заявил венгерский «друг Путина», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, украинские лидеры несут ответственность за смерть венгра и должны быть внесены в санкционный список Европейского Союза из-за нарушений прав человека.

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«Сегодня венгерское правительство инициировало в Брюсселе немедленное включение украинских лидеров, ответственных за смерть гражданина Венгрии Йожефа Шебестьена (Иосифа Шебештеня), в список санкций Европейского Союза по нарушению прав человека», — написал Орбан в Facebook.

Вчера, 14 июля, в интервью каналу Magyar Nemzet, Орбан заявил, что Европейский Союз должен жестко отреагировать на случаи «принудительной мобилизации» в Украине, когда «людей бьют до смерти».

Напомним, что замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр на днях пожаловался, что якобы в Украине во время мобилизации в ТЦК погиб гражданин Венгрии. Мадьяр утверждал, что мужчину до смерти избили в ТЦК. Поэтому посла Украины в Венгрии Федора Шандора вызвали в венгерское Министерство иностранных дел.

В Сухопутных войсках ВСУ прокомментировали скандал. Там подчеркнули, что Иосиф Шебештень является гражданином Украины. Он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях и ВВК его сочла годным.

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В ВСУ заверили, что никаких телесных повреждений во время обследования не обнаружено. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины обвинили Венгрию в манипулировании информацией о смерти мобилизованного.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом скандале.