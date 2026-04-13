Орбан проиграл выборы: что Киеву принесет победа Мадяра и его «Тисы» в Венгрии

Шестнадцатилетнее правление Виктора Орбана в Венгрии подошло к концу. На парламентских выборах в это воскресенье, 12 апреля, за которыми наблюдала вся Европа, победила оппозиционная правоцентристская партия «Тиса» Петера Мадяра, взяв конституционное большинство — 138 из 199 мест. «Фидес» Орбана получила всего 55 мандатов. Несмотря на распространенные ожидания, что Орбан может не признать результаты выборов и начнет их обжалование, спустя всего несколько часов после закрытия избирательных участков, когда было посчитано около 30% бюллетеней, он позвонил Мадяру и поздравил «Тису» с победой.

В ночь на понедельник, 13 апреля, Будапешт превратился в массовую вечеринку. Тысячи людей на улицах с национальными и флагами ЕС праздновали победу оппозиции, поднимая вверх бумажные стаканчики с шампанским. В метро люди скандировали «Все кончено». Петер Мадяр заверил, что Венгрия снова будет надежным партнером в ЕС и НАТО, и возобновит дружеские связи с соседями в Центрально-Восточной Европе, в частности с Варшавой. Польский премьер Дональд Туск, поздравив «Тису» с победой, заявил, что возможно радуется даже больше чем Петер Мадяр.

Российские политтехнологи и антиукраинская истерия, на которой Орбан построил свою предвыборную кампанию, не помогли ему удержать власть. Даже визит вице-президента США Джей Ди Венса в Будапешт всего за несколько дней до выборов не произвел впечатление на венгерского избирателя. Лидеры ЕС приветствовали европейский выбор Венгрии. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Украина и Венгрия имеют право быть хорошими соседями, партнерами и друзьями. В то же время сам Петер Мадяр, который во время кампании не поддержал ускоренное открытие переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС и обещал, что вопрос членства Украины в блоке вынесет на референдум, пока никак не высказался об отношениях с Украиной.

Обратно в Европу: что будет с российской нефтью

«Добро пожаловать обратно в Европу», — подписал свой пост в соцсетях о поздравительном звонке Петеру Мадяру польский премьер Дональд Туск. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что на этих выборах Венгрия избрала Европу. А президент Европейского совета Антониу Кошта отметил рекордную явку венгерских избирателей — почти 80% — что, по его словам, свидетельствует о демократическом движении народа.

Еще несколько лет назад 45-летний депутат Европарламента Петер Мадяр находился в рядах партии «Фидес». Однако вышел из нее после громкого скандала, когда уже бывшая президент страны Каталин Новак помиловала одного из руководителей детского дома, причастного к сексуальному насилию над детьми. Позже после обретения популярности он основал партию Тиса, которая на выборах в Европарламент в 2024 году получила почти 30% голосов, получив 7 мест. Тогда она заняла второе место после «Фидеса» Орбана, продемонстрировав настоящий политический успех как для партии-новичка.

На парламентских выборах 12 апреля в Венгрии мы увидели, как «Тиса» во главе с Мадяром сбросила Орбана с десятилетиями его пригретого премьерского кресла. ТСН.ua уже писал, что Орбан с помощью российских политтехнологов и военной разведки построил свою предвыборную кампанию на антиукраинскую истерию, приправленную ненавистью и в ЕС. На предвыборных плакатах партии «Фидес» находились лица Владимира Зеленского и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, якобы втягивающие Венгрию в войну.

Более того, за несколько недель до дня выборов в Венгрии европейские СМИ вышли с расследованием по лоббированию Москвой через Будапешт снятия санкций с представителей российского олигархата. В частности, ближе к 12 апреля были обнародованы аудиозаписи разговоров венгерского министра иностранных дел Петера Сиярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по координации действий Будапешта и Москвы против Украины и ЕС, где Сиярто также предлагал Лаврову послать документы ЕС через посольство Венгрии в России. И в венгерских медиа обратили внимание, что Сиярто исчез из публичного пространства сразу после поражения Орбана и «Фидес» на выборах.

Вдобавок, одной из центральных тем антиукраинской истерии предвыборной кампании Орбана была энергетика. Особенно остро этот вопрос встал в январе этого года после очередных российских ударов, когда остановилась прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за значительных повреждений вспомогательного и технологического оборудования, в том числе одного из крупнейших нефтяных резервуаров вблизи Бродов. Напомним, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть через южную ветвь нефтепровода «Дружба», проходящую по территории Украины, получив исключение из санкций ЕС. До сих пор неизвестно, какой будет позиция нового правительства Мадяра относительно российской нефти — откажется ли Венгрия от ее дальнейшего экспорта в пользу поддержки Украины.

Главные приоритеты Мадяра: где среди них Украина

Из-за остановки прокачки нефти «Дружбой» Орбан, до этого уже заветовавший открытие переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС, заблокировал еще и выделение Киеву денег по кредиту ЕС на 90 млрд евро. Первую выплату Украина должна была получить уже в начале апреля этого года. В Еврокомиссии объясняли, что до конца 2026 года Киев может рассчитывать на 45 млрд евро, 16,7 млрд евро из которых пойдет на бюджетную поддержку, остальные 28,3 млрд евро — на финансирование оборонно-промышленного потенциала Киева.

Поэтому после официального вступления Петера Мадяра в должность премьера Венгрии, Украина и ЕС ожидают снятия Будапештом своего вето на выделение Киеву денег по кредиту Евросоюза на 90 млрд евро, в дополнение к разблокированию открытия для Украины переговорных кластеров о вступлении в блок. Не будет преувеличением сказать, что в Киеве ожидали, что в одном из первых заявлений Петер Мадяр вспомнит об отношениях с Украиной. Однако лидер Тисы заявил о желании возобновить и возможно расширить сотрудничество в рамках Вышеградской четверки, которая объединяет Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию.

«Первая дорога будет вести в Польшу, вторая — в Вену, третья — в Брюссель, чтобы вернуть (Венгрии — Ред.) европейское финансирование», — заявил Петер Мадяр, очевидно имея в виду его первые зарубежные визиты в должности.

Европейские медиа отмечают, что Орбан, пытавшийся представить голосование 12 апреля как выбор «между войной и миром», не почувствовал запроса подавляющего большинства венгров, уставших от шаткой экономической ситуации, коррупции и кумовства его режима. Наиболее ощутимым этот запрос был среди молодежи. Мадяр призвал к немедленной добровольной отставке Орбана, пообещав восстановить систему сдержек и противовесов, очевидно имея в виду проведение конституционной реформы. Однако пока неизвестно, как быстро это может произойти, ведь Орбан и его Фидес останутся в новом составе парламента.

И, наверное, еще один значимый вывод парламентских выборов в Венгрии — это сигнал всем ультраправым популистским партиям в Европе, в большинстве своем симпатикам России. Путин потерял своего верного «троянского коня» в ЕС. Но это вовсе не гарантирует, что, например, в следующем году на президентских выборах во Франции не победит Джордан Барделла — ультраправый националист, популист, евроскептик и лидер партии «Национальное объединение», которой ранее руководила известная пророссийская политика и подруга Путина Марин Ле Пен. На сегодняшний день он имеет первый рейтинг по стране. К тому же, почти наверняка Москва активизирует свое влияние на других стран-членов ЕС, в частности, Словакию и Чехию, чтобы и дальше блокировать евроинтеграцию Украины, а также оборонную и финансовую поддержку Киева.