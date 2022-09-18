Орбан произнес пророссийскую и антиевропейскую речь на закрытой встрече со своими сторонниками

Венгерский премьер заявил, что будет выступать против расширения санкций ЕС против России и спрогнозировал войну в Украине до 2030 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в курортный поселок Кетче возле озера Балатон, любимого места отдыха многих венгерских политиков, встретился со своими сторонниками и произнес новую антиевропейскую и пророссийскую речь.

Встреча была закрыта для общественности, но издание "Свободная Европа" из собственных источников узнало об основных тезисах выступления венгерского лидера.

Орбан, в частности, говорил о войне России, которая, по его словам, может продолжаться до 2030 года. Украина, по его словам, потеряет треть или половину своей территории.

В своем выступлении Виктор Орбан заявил, что война в Украине была локальной, но вмешался Запад, и таким образом конфликт стал глобальным.

Он также добавил, что сейчас Европа "стреляет себе в ногу" введенными санкциями. Он предположил, что энергетический кризис, вызванный санкциями, может заблокировать до 40% европейской промышленности этой зимой.

В контексте дискуссий европейских лидеров о продлении пакета санкций против России еще на полгода премьер отметил, что нужно приложить усилия, чтобы не допустить этой ситуации.

Орбан также отметил, что Европа не готова к появлению новых игроков в мировой политике, имея в виду Китай, поэтому он хотел бы развить подобную экономическую модель в Венгрии.

Ссылаясь на свой собственный политический лагерь, премьер-министр Виктор Орбан сказал, что руководящая им партия "Фидес" воспитала новое поколение "способных" правительственных лидеров, которые должны возглавлять страну между 2030 и 2060 годами.

Напомним, в Венгрии в школьных учебниках извращают историю Украины и негативно настраивают детей против Украины.

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