Орбан раскритиковал "неблагодарность" Киева за поддержку от Венгрии

Виктор Орбан резко прокомментировал слова Зеленского о поддержке Венгрии / © Associated Press

Венгерский премьер Виктор Орбан резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув, что Будапешт выступает против членства Киева в Евросоюзе.

Об этом Орбан написал в сообщении на своем Х (Twitter).

Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Будапешт способствовать разблокированию пути Украины в ЕС.

Орбан напомнил о поддержке, которую Венгрия оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения России: от приема беженцев до поставок электроэнергии.

«Сейчас мы выделили около 200 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам. Жаль, если для президента Зеленского это не имеет значения», — отметил венгерский премьер.

Он добавил, что вклад Венгрии отражен и в средствах, предоставляемых Украине Европейским Союзом, хотя «мы не особо рады этому».

Позиция Венгрии по безопасности и ЕС

Орбан подчеркнул, что Венгрия ничего не должна Украине.

«Должен отвергнуть утверждение, что Венгрия чем-то обязана Украине. Украина не защищает нас от кого-то, и мы бы никогда не просили об этом. Безопасность Венгрии обеспечивается нашими национальными силами и НАТО, членом которого Украина, к счастью, не является», — заявил он.

Кроме того, премьер подчеркнул, что вступление Украины в ЕС, по его мнению, «может привести к войне в Европе и переводу денег венгров в Киев». Потому Будапешт будет выступать против членства Украины в ЕС.

«Мы считаем, что ЕС должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без полного членства в союзе. Это наше предложение, и мы будем придерживаться этой позиции в дальнейшем», — подытожил Орбан.

Напомним, ранее президент Украины Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом действия премьера Венгрии Орбана, который тормозит вступление Украины в ЕС.

После этого Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал помочь Украине в преодолении блокирования вступления в Евросоюз.