Орбан раскритиковал "неблагодарность" Киева за поддержку от Венгрии
Виктор Орбан возмутился словами Зеленского о вступлении Украины в ЕС.
Венгерский премьер Виктор Орбан резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув, что Будапешт выступает против членства Киева в Евросоюзе.
Об этом Орбан написал в сообщении на своем Х (Twitter).
Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Будапешт способствовать разблокированию пути Украины в ЕС.
Орбан напомнил о поддержке, которую Венгрия оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения России: от приема беженцев до поставок электроэнергии.
«Сейчас мы выделили около 200 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам. Жаль, если для президента Зеленского это не имеет значения», — отметил венгерский премьер.
Он добавил, что вклад Венгрии отражен и в средствах, предоставляемых Украине Европейским Союзом, хотя «мы не особо рады этому».
Позиция Венгрии по безопасности и ЕС
Орбан подчеркнул, что Венгрия ничего не должна Украине.
«Должен отвергнуть утверждение, что Венгрия чем-то обязана Украине. Украина не защищает нас от кого-то, и мы бы никогда не просили об этом. Безопасность Венгрии обеспечивается нашими национальными силами и НАТО, членом которого Украина, к счастью, не является», — заявил он.
Кроме того, премьер подчеркнул, что вступление Украины в ЕС, по его мнению, «может привести к войне в Европе и переводу денег венгров в Киев». Потому Будапешт будет выступать против членства Украины в ЕС.
«Мы считаем, что ЕС должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без полного членства в союзе. Это наше предложение, и мы будем придерживаться этой позиции в дальнейшем», — подытожил Орбан.
Напомним, ранее президент Украины Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом действия премьера Венгрии Орбана, который тормозит вступление Украины в ЕС.
После этого Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал помочь Украине в преодолении блокирования вступления в Евросоюз.