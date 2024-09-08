Орбан рассказал, будет ли продолжать свою "миротворческую миссию" в отношении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет продолжать прилагать усилия, чтобы не "предотвратить эскалацию" войны в Украине. Он решил продлить инициативу, которую называет "миротворческой миссией".

Об этом он сообщил перед участием в мероприятии в городе Кече на западе Венгрии.

Орбан сообщил, что после поездок в Украину и Россию отправил свой "мирный план" лидерам ЕС, а затем обнародовал его в СМИ.

"Я написал, что если бы мы сделали определенные вещи в начале июля, то могли бы предотвратить эскалацию этого конфликта в следующие два-три месяца. Сейчас, если сравнить ситуацию в начале июля с нынешней, в начале сентября, то все гораздо хуже, чем тогда ", — сказал он.

Политик отметил, что его миротворческая миссия еще не завершена, и он продолжал работать над ней летом на международном уровне. Он анонсировал появление новых инициатив, некоторые из которых будут представлены уже в сентябре, но не представил никаких деталей.

В рамках своей "мирной миссии" премьер Венгрии посетил Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным, став первым европейским лидером, встретившимся с ним после апреля 2022 года.

Напомним, ранее венгерский министр по европейским делам Янош Бока сообщил, что Венгрия прекратила свою "миротворческую миссию" в отношении Украины.

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