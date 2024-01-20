Орбан сделал резкое заявление о приеме мигрантов Венгрией

Будапешт заявил, что миграция связана с угрозами террора.
Премьер Венгрии Виктор Орбан резко высказался против приема мигрантов его страной. Мол, Будапешт не допустит такого развития событий – как в других странах ЕС.
Об этом сообщает сербская газета "Политика".
"Венгрия ни за какие деньги не позволит мигрантам въезжать на ее территорию", – заявил Орбан.
Кроме того, он отмечает, что миграция связана с угрозами террора, преступностью и появлением так называемых параллельных обществ. Орбан отмечает, что ЕС не может "шантажировать" Венгрию по проблеме миграции, поскольку эта проблема важнее денег.
К слову, в конце декабря Будапешт выступил категорически против соглашения о реформе системы миграции и предоставлении убежища в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сиярто заявил. что его страна "самым решительным образом отвергает этот пакт о миграции".
"Мы не пустим никого против нашей воли. Никто из Брюсселя или откуда-нибудь еще не может нам говорить, кого мы можем пускать", — заметил политик.
Как сообщалось, Европарламент взялся за наказание Венгрии. Евродепутаты осудили "преднамеренные, постоянные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву основных ценностей ЕС".
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