Орбан сделал резкое заявление о приеме мигрантов Венгрией

Премьер Венгрии Виктор Орбан резко высказался против приема мигрантов его страной. Мол, Будапешт не допустит такого развития событий – как в других странах ЕС.

Об этом сообщает сербская газета "Политика".

"Венгрия ни за какие деньги не позволит мигрантам въезжать на ее территорию", – заявил Орбан.

Кроме того, он отмечает, что миграция связана с угрозами террора, преступностью и появлением так называемых параллельных обществ. Орбан отмечает, что ЕС не может "шантажировать" Венгрию по проблеме миграции, поскольку эта проблема важнее денег.

К слову, в конце декабря Будапешт выступил категорически против соглашения о реформе системы миграции и предоставлении убежища в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сиярто заявил. что его страна "самым решительным образом отвергает этот пакт о миграции".

"Мы не пустим никого против нашей воли. Никто из Брюсселя или откуда-нибудь еще не может нам говорить, кого мы можем пускать", — заметил политик.

Как сообщалось, Европарламент взялся за наказание Венгрии. Евродепутаты осудили "преднамеренные, постоянные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву основных ценностей ЕС".

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