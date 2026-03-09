Орбан сделал циничное заявление об укреплении Украины — что именно сказал

Премьер Венгрии Виктор Орбан / © Getty Images

Будапешт заинтересован в сохранении Украины как государства, отделяющего Венгрию от России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об этом в ходе сессии вопросов в парламенте.

«Мы заинтересованы в укреплении Украины, чтобы между Россией и Венгрией всегда было что-то, можно даже назвать это Украиной. Безопасность венгров будет лучше, если Россия не будет нашим соседом. Именно поэтому Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии, но мы не хотим ее впускать в ЕС», — сказал он.

Орбан также заявил, что, по его мнению, Киев выдвигает в Будапешт четыре основных требования: поддерживать войну, оказывать финансовую помощь, отказаться от российских энергоресурсов и поддержать вступление Украины в Европейский Союз.

«Венгерское правительство не хочет выполнять ни одну из них», — сказал он.

Обострение конфликтов Будапешта с Украиной

Отдельно премьер прокомментировал нынешнее обострение в отношениях между Украиной и Венгрией, возникшее после прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Будапешт не намерен вести переговоры по этому вопросу, пока Киев не изменит свою позицию.

«В этом матче Зеленский проиграет, а мы выигрываем», — добавил он.

