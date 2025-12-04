Орбан сделал заявление о состоянии нефтепровода "Дружба" после украинской атаки

Премьер Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Поставка российской нефти в Венгрию из- за нефтепровода «Дружба» продолжается без перебоев, несмотря на последнюю атаку со стороны Украины.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, чьи слова в соцсети X привел представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По словам Орбана, он проконсультировался с руководством компании MOL и убедился, что, несмотря на украинские удары, нефтепровод «Дружба» продолжает стабильно работать в направлении Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обратился в Украину с просьбой воздерживаться от ударов по трубопроводу, подчеркнув, что значительная доля импорта энергоносителей в Украину поступает из Венгрии. По его данным, около 51% импорта электроэнергии, 58% газа и большая часть нефтепродуктов.

Министр также подчеркнул, что Венгрия ожидает от Киева и Брюсселя прекращения любого давления — как физического, так и юридического — энергетической безопасности страны.

Сиярто добавил, что по информации заместителя министра энергетики России, трубопровод «Дружба» получил лишь незначительные повреждения, поэтому поставки в Венгрию остаются безопасными.

Напомним, на ночь 1 декабря в России был взорван нефтепровод «Дружба». Сообщается, что взрыв произошел возле Кизинских Виселок и вызвал масштабное возгорание.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

Также Словакия и Венгрия потребовали от Еврокомиссии обеспечить безопасность энергоснабжения после очередных атак на нефтепровод.