Орбан сделал заявление об "объявлении войны" России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал план ЕС по аресту замороженных российских активов «объявлением войны».

Об этом сообщает Magyar Nemzet.

Венгерский премьер раскритиковал европейских лидеров, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Он сказал, что они отдают приоритет займам на финансовых рынках, а не оценке способности каждой страны финансировать войну, которая продолжается в Украине.

«Есть российские деньги или возможность сбора денег от стран-членов, что служило бы основой для большего займа», — сказал Орбан.

Он добавил, что Венгрия будет выступать против любых попыток ЕС обойти страну в получении доступа к российским активам.

«Я еду в Брюссель бороться с тем фактом, что они тянутся к российским активам, минуя Венгрию. Это объявление войны. Я никогда не видел ничего подобного, когда теряются активы на сумму 200-300 миллиардов евро без всяких последствий», — отметил венгерский премьер, который нескрываемо пытается поддерживать дружеские отношения с Кремлем.

Орбан назвал попытку использования замороженных российских активов «чрезвычайно необычным и опасным делом».

Напомним, Европейский Союз в пятницу, 12 декабря, принял решение о бессрочном замораживании суверенных российских активов

Решение о бессрочном блокировании активов было принято с применением специальной процедуры, которая предназначена для чрезвычайных экономических ситуаций. Этот шаг необходим, чтобы предотвратить попытки Венгрии и Словакии, правительства которых считаются «дружественными к Москве», наложить вето на использование средств.

Ранее глава российского государственного банка пригрозил Европейскому Союзу многолетними судебными исками, если Брюссель примет решение использовать замороженные российские активы для кредитования Украины.