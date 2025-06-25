Орбан сделал заявление относительно членства Украины в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен своей приверженностью к российскому президенту Путину, по прибытии на саммит НАТО в Гааге заявил, что видит своей задачей не допустить членства Украины в Альянсе.

Заявление венгерского премьера цитирует «Европейская правда».

«У НАТО нет дел в Украине. Украина, как и Россия, не является членом НАТО, и моя задача, чтобы так и оставалось», — заявил Орбан.

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Премьер-министр Венгрии также добавил, что, по его мнению, Россия не представляет угрозы для стран НАТО.

«Я не думаю, что Россия представляет какую-либо реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее», — пояснил свою точку зрения, которая не совпадает с мнением большинства лидеров стран-членов НАТО, Виктор Орбан.

При этом он отметил, что в декларациях саммитов НАТО почему-то «постоянно вспоминают» о российской угрозе.

Напомним, «настоящей» угрозой для Европы Орбан считает потерю конкуренции в смысле экономики, но не безопасности

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