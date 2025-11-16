Орбан сделал заявление относительно возможного нападения России на Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз и НАТО не должны бояться нападения России. По его словам, государство-агрессор для этого недостаточно сильное.

Такое заявление венгерский премьер сделал в подкасте MD meets главы немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера, передает Deutsche Welle.

«Я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или на НАТО, — просто потому, что она недостаточно сильна. Мы гораздо сильнее», — сказал Орбан.

По его словам, общий военный потенциал всех 27 государств ЕС превосходит российский, а количество населения в Евросоюзе превышает 400 млн, тогда как в России — около 140 млн.

«Уже более трех лет россияне не могут полностью занять Украину», — привел пример слабости России венгерский премьер.

При этом Орбан считает, что поражение России в войне против Украины может иметь негативные последствия, поскольку государство-агрессор является ядерной державой.

«Если ядерная держава проиграет войну, которая ведется без применения ядерного оружия, я абсолютно уверен (…), что в таком случае возникает риск применения ядерного оружия», — заявил он.

Премьер-министр Венгрии в очередной раз заявил, что только его страна в Евросоюзе выступает за установление мира в Украине, а все остальные, включая Германию, поддерживают войну.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что для завершения российско-украинской войны необходимо, чтобы другие великие державы принудили Москву и Киев к мирным переговорам.