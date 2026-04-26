Орбан сложил мандат депутата парламента и объявил о своем будущем

После поражения на парламентских выборах в Венгрии лидер партии «Фидес» Виктор Орбан, который пока исполняет обязанности премьер-министра страны, отказался от депутатского мандата.

Об этом он заявил в видео, опубликованном в Facebook.

«Мандат, который я получил как лидер списка „Фидес"-христианские демократы», на самом деле является парламентским мандатом «Фидес», поэтому я решил его вернуть», — сказал политик.

По его словам, партия решила «кардинально реформировать» парламентскую фракцию, которая будет сформирована в понедельник и которую возглавит его соратник, бывший глава канцелярии правительства Гергей Гуляш.

Орбан также заявил, что свою энергию лучше будет использовать для реорганизации «национальной партии», чем для сидения в парламенте.

При этом венгерский политик, который во главе правительства занимал откровенно антиукраинскую позицию и пытался «дружить» с Кремлем, не собирается оставлять руководство партией «Фидес».

Он утверждает, что президиум предложил ему продолжать управление «Фидесом».

«Если съезд окажет мне доверие, я готов к этой задаче», — добавил он.

Общенациональное заседание партии запланировано на следующей неделе, а съезд по избранию руководства перенесли на июнь.

Напомним, после окончательного подсчета голосов на выборах в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра получила конституционное большинство в парламенте.

После объявления окончательных результатов выборов в парламент Виктор Орбан признал свою ответственность за проигрыш его политсилы «Фидес».