Орбан сложил мандат депутата парламента и объявил о своем будущем
Венгерский политик не собирается оставлять руководство партией «Фидес».
После поражения на парламентских выборах в Венгрии лидер партии «Фидес» Виктор Орбан, который пока исполняет обязанности премьер-министра страны, отказался от депутатского мандата.
Об этом он заявил в видео, опубликованном в Facebook.
«Мандат, который я получил как лидер списка „Фидес"-христианские демократы», на самом деле является парламентским мандатом «Фидес», поэтому я решил его вернуть», — сказал политик.
По его словам, партия решила «кардинально реформировать» парламентскую фракцию, которая будет сформирована в понедельник и которую возглавит его соратник, бывший глава канцелярии правительства Гергей Гуляш.
Орбан также заявил, что свою энергию лучше будет использовать для реорганизации «национальной партии», чем для сидения в парламенте.
При этом венгерский политик, который во главе правительства занимал откровенно антиукраинскую позицию и пытался «дружить» с Кремлем, не собирается оставлять руководство партией «Фидес».
Он утверждает, что президиум предложил ему продолжать управление «Фидесом».
«Если съезд окажет мне доверие, я готов к этой задаче», — добавил он.
Общенациональное заседание партии запланировано на следующей неделе, а съезд по избранию руководства перенесли на июнь.
Напомним, после окончательного подсчета голосов на выборах в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра получила конституционное большинство в парламенте.
После объявления окончательных результатов выборов в парламент Виктор Орбан признал свою ответственность за проигрыш его политсилы «Фидес».