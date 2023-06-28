"Орбан – слуга Путина": парламент Венгрии перенес на осень ратификацию членства Швеции в НАТО

Перед летними каникулами на следующей неделе должно пройти заседание парламента Венгрии.

ПарламентВенгрии на следующей неделе не будет рассматривать вопрос о ратификации вступления в НАТО Швеции, и, скорее всего, этот вопрос перенесут на осень, когда депутаты соберутся пол летних каникул.

Об этом информирует издание HVG.

Перед летними каникулами на следующей неделе должно пройти заседание парламента Венгрии. Законодательный орган страны будет заседать в понедельник, вторник и пятницу и рассмотрит законопроект о бюджете на следующий год, а также закон о статусе учителей.

"Но ратификация вступления Швеции в НАТО все еще не включена в повестку дня, а это означает, что откладываемое уже год голосование наверняка будет отложено до осени", – пишет издание.

Эту информацию подтвердила депутат от оппозиционной партии Демократическая коалиция" Агнеса Вадай, которая в Facebook написала: "Орбан не хочет голосовать по членству Швеции в НАТО и на следующей неделе. Слуга Путина!"

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сделал антиукраинское и скандальное заявление о войне в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не считает своего друга – российского президента-диктатора Владимира Путина военным преступником.

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