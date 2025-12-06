Орбан снова говорит о войне в Европе и протягивает руку в Москву: подробности

Виктор Орбан / © Associated Press

Венгерский премьер Виктор Орбан, постоянно блокирующий предоставление Украине помощи со стороны Европейского Союза, выступил с новым скандальным заявлением.

Об этом пишет Nepszava.

Во время общения со своими сторонниками в городе Кечкемет Орбан выразил мнение, что в том, что ЕС готовится защищаться в случае вероятного нападения со стороны Российской Федерации, виновата сама Европа, а не наоборот.

«Это война, в которую они могут нас вовлечь. Эта война уже не за горами, не только физически, но и политически. Лидеры Европейского Союза решили, что Европа идет на войну», — заявил венгерский премьер.

Он добавил, что, по его данным, существует документ о том, что к 2030 году Европа должна быть готова к войне.

Орбан считает, что лидеры ЕС уже перешли к «управлению войной», реализовав «четыре фазы подготовки по учебникам».

Политик также повторил российский пропагандистский тезис о «едином народе» украинцев и россиян. Кроме этого, он поблагодарил Дональда Трампа за позицию по войне и представил его как человека, который «хочет мира».

При этом венгерский премьер заверил, что если такая война действительно начнется, его страна «останется в стороне». С этой целью он призвал своих сторонников голосовать за его политсилу «Фидес» на парламентских выборах в апреле 2026 года, используя тему войны в предвыборной кампании.

Напомним, осенью в Румынии состоялись учения НАТО Steadfast Dart 2025, которые продемонстрировали подготовку Европы к возможному конфликту с Россией на фоне сокращения военного присутствия США. Европейские силы впервые разворачивались почти без американского командования, в то время как контингент США в регионе уже уменьшен.

Несмотря на оптимистические заявления, эксперты предупреждают, что Европа все еще зависит от США в ПВО, разведке и высокоточных ударах. В случае атаки подкрепления будут прибывать неделями, а страны фронтовой линии, в том числе Румыния, должны будут сдерживать агрессора сами.