Орбан снова обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии

Венгерский премьер Виктор Орбан / © Associated Press

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Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и в сотрудничестве с оппозиционной партией «Тиса».

Об этом он заявил по итогам заседания Совета обороны Венгрии 13 мая, сообщает «Европейская правда».

По мнению Орбана, Украина инициировала скоординированную кампанию по «очернению» Венгрии.

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«Чтобы подорвать нашу инициативу по проведению опроса о членстве (Украины. — Ред.) в ЕС», — считает венгерский премьер.

У Орбана связали разоблачение своих шпионов в Украине с поддержкой венгерской оппозиции.

Он также добавил, что Киев якобы «возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против Сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика».

«Таким образом, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в спецоперации украинской спецслужбы. Такого еще не было на нашей памяти», — говорит Орбан.

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При этом он пообещал, что Венгрия завершит свой опрос о евроинтеграции Украины, потому что «ни Брюссель, ни Киев не могут решать вместо венгерского народа».

О каком опросе в Венгрии идет речь

Венгрия запустила общенациональный опрос относительно членства Украины в ЕС.

Правительство начало рассылку бюллетеней для «национальной консультации» относительно перспективы членства Украины в Евросоюзе, при этом призывая граждан выступить против этого шага.

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