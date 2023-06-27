Орбан снова попал в скандал: "Украина больше не является суверенным государством"

Орбан также обвинил США в разжигании войны, потому что Америка выделяет средства и передает Украине военную технику.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит нарративы пропаганды Кремля. Он заявил, что "Украина больше не является суверенным государством", потому что якобы зависит от США и Запада.

Такое мнение он высказал в интервью для немецкого издания Bild.

"Но действительно важно то, что хотят делать американцы. Украина больше не суверенное государство. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы их поддерживаем на Западе. Так что если американцы решат, что хотят мира, мир будет", – сказал венгерский премьер.

Кроме того, он обвинил США в разжигании войны, потому что Америка выделяет средства и передает Украине военную технику. Орбан цинично заявил, если бы у украинцев не было оружия, они бы сели за стол переговоров с Россией.

"Мы хотим быть в мире с ребятами. Поэтому мы никому не даем денег и оружия, в том числе украинцам, мы просто хотим договариваться и создавать мир и перемирие. Итак, это в руках американцев", — сказал он, добавив: "Я был предан миру с самого начала. Так что если бы переговоры были с самого начала, то не было бы столько смертей и страна не была бы разрушена".

Пророссийские заявления Орбана

В этом же интервью пророссийский премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что не считает разжигающего и ведущего кровавую войну в Украине президента России Владимира Путина военным преступником.

Ранее премьер-министр Венгрии выступил за прекращение огня и мирные переговоры между Украиной и Россией до начала украинского контрнаступления. Он мотивирует это тем, что атакующая сторона терпит втрое большие потери, чем обороняющийся.

Также Орбан заявлял, что, по его мнению, Украина не способна выиграть войну, которую против нее развязала Москва. По его словам, войну можно остановить только тогда, когда "Россия заключит соглашение с США". Этот же тезис он повторил в интервью, вышедшем 27 июня у Bild.

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