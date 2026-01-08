Орбан снова против помощи Украине: чем на этот раз он запугивает венгров

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление о последствиях финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза. По словам политика, выделение средств Киеву якобы приведет к существенному урезанию социальных стандартов для самих венгров, в том числе пенсионеров и семей с детьми.

Об этом глава венгерского правительства написал в своих социальных сетях.

Орбан оперирует цифрой 800 миллиардов долларов — именно столько, по его утверждению, украинское правительство хочет получить от Брюсселя на следующее десятилетие.

Венгерский премьер прибег к манипулятивному сравнению, отметив, что этой суммы хватило бы на выплату всех пенсий в Венгрии в течение 40 лет.

«Мы слушали отчет Яноша Боки о том, как брюссельцы будут распределять эти 800 млрд долларов и что они будут использовать для их покрытия. Результат абсолютно ужасен», — сказал Орбан.

Венгерский лидер утверждает, что реализация планов Евросоюза по поддержке Украины будет происходить непосредственно за счет благосостояния граждан стран-членов ЕС и Венгрии в частности.

Среди угроз, которые Орбан озвучил своей внутренней аудитории: отмена 13-й и 14-й пенсии, ликвидация семейных выплат, а также введение прогрессивного налога на прибыль для венгерских плательщиков.

«Все это для того, чтобы было чем оплачивать украинские коммунальные услуги», — резюмировал политик.

Напомним, ранее Орбан намекнул на войну в Европе уже в 2026 году. По его словам, в 1945-м после окончания Второй мировой ядерное оружие «держало народы континента от войны». Впрочем, сейчас, говорит он, формируется «совершенно новый мир».