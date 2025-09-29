Орбан снова спровоцировал международный скандал — заявил об отсутствии суверенитета у Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова спровоцировал международный скандал, прямо заявив об отсутствии суверенитета у Украины.

Главу венгерского правительства цитирует hvg.

Комментируя нарушение воздушного пространства, о котором ранее сообщил президент Владимир Зеленский (заподозрив наблюдение за оборонной промышленностью), Орбан полностью минимизировал инцидент. Он цинично отверг беспокойство, заявив, что пролет «двух-трех-четырех венгерских дронов» на несколько метров — это «не проблема», поскольку с запада «никто атаковать не собирается».

Реклама

Кроме того, Орбан выразил сомнение, что венгерские дроны могли бы отслеживать что-то важное для россиян на Закарпатье, «если фронт не там», и посоветовал украинскому президенту больше беспокоиться о восточном направлении.

Унизительный тезис о зависимости

Далее венгерский премьер высказал унизительный тезис об украинской государственности. По его словам, у Киева нет оснований вести себя как независимое государство, поскольку он полностью зависит от финансовой помощи Запада.

«Украина не является независимым суверенным государством, мы ее содержим, она не должна вести себя так, будто суверенная. Если Запад решит завтра не дать ни одного форинта, Украина закроется. Не этим нужно заниматься», — цинично провозгласил он.

Орбан повторил, что из-за потери значительной части территории суверенитет Украины «закончился». В то же время, премьер заверил, что они с Зеленским «не враги друг другу».

Реклама

Следует напомнить, что ранее венгерские чиновники уже открещивались от какой-либо причастности к запуску дронов, обвинив Зеленского в распространении ложной информации.

Напомним, премьер Венгрии Орбан также выступил против военного курса ЕС. Он считает, что стратегическая цель ЕС — победить РФ, но Будапешт против такого курса.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия является членом НАТО и ЕС, организаций, «без поддержки которых Украина не выдержала бы российское нашествие».