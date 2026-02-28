ТСН в социальных сетях

Мир
Орбан снова требует от Зеленского возобновить транзит нефти: при чем здесь Иран

Премьер-министр Венгрии призвал президента Украины немедленно возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова требует от Украины возобновить поставки российской нефти. Он аргументирует это тем, что из-за масштабных военных действий на Ближнем Востоке и ударов по Ирану энергетическая безопасность его страны оказалась под серьезной угрозой.

Об этом глава венгерского правительства написал на своей странице в соцсети X.

Рост значимости нефтепровода

На фоне последних новостей об американо-израильской атаке на Иран и связанных с этим рисках для глобального энергетического рынка Будапешт вновь поднял вопрос транзита российского сырья. Венгерский премьер убежден, что в нынешних нестабильных условиях бесперебойная поставка топлива критически важна для его государства.

«Война с участием Ирана удвоила значение нефтепровода Дружба. Я снова призываю президента Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию!», — эмоционально подчеркнул Виктор Орбан.

Предыстория нефтяного конфликта

Стоит отметить, что спор по транзиту энергоносителей между Киевом и Будапештом продолжается уже не первый месяц. Ранее Венгрия вместе со Словакией инициировали создание специальной следственной комиссии для выяснения причин остановки трубопровода, открыто обвиняя украинские власти в политическом давлении и блокировании потоков.

Украинская сторона в свою очередь неоднократно отмечала, что перебои в работе инфраструктуры связаны с последствиями российских атак. Несмотря на это, венгерское правительство продолжает использовать энергетический вопрос как один из главных рычагов влияния на дипломатической арене, регулярно обращаясь к руководству Украины с подобными требованиями.

