Орбан снова вспомнил об Украине: "наши деньги отправляются на безнадежную войну"

Орбан обвинил Брюссель в том, что деньги ЕС направляют в Украину "на безнадежную войну".

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил чиновников Евросоюза в якобы разрушении Европы.

Об этом он написал в соцсети Х.

Критикуя ЕС, Орбан не забыл вспомнить и Украину, упрекнув за помощь.

"Брюссельские бюрократы уничтожили Европу. Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет. Из-за Брюсселя наши деньги направляют в Украину, на безнадежную войну. Из-за Брюсселя Европу заполонили мигранты. Брюссель открыл ворота, открыл границы для вторжения мигрантов. Джордж Сорос объявил: ежегодно в Европу нужно пропускать миллион мигрантов. Привет, за последние девять лет в Европу прибыло девять миллионов мигрантов", - говорит венгерский премьер.

Орбан считает, что продолжается вторжение мигрантов в Европу. "Обмен населением – это не теория сговора, а сама практика", – сказал он.

Ранее Виктор Орбан ответил, может ли Россия напасть на Венгрию.

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