Орбан снова защищает Россию: как подыграл Путину на этот раз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

В среду, 17 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос замороженных российских активов не будет на повестке дня саммита ЕС. Один из немногих европейских друзей Путина назвал это победой Венгрии.

Его заявление цитирует венгерское информационное агентство MTI.

В то же время Виктор Орбан отверг идею совместных заимствований ЕС, которые могут быть использованы для помощи Украине вместо российских активов.

Он заявил, что Венгрия не возьмет на себя ответственность за кредит, который будет использован для поддержки Украины, и считает, что Европейский Союз также не должен идти по этому пути.

Венгерский премьер сказал, что сделает все возможное, чтобы предотвратить это предложение, и ищет союзников.

Виктор Орбан также назвал отмену единогласного принятия о замораживании российских активов «совершенно очевидной юридической ошибкой».

Венгерский премьер на этом не остановился и в угоду Путину припугнул бельгийскую компанию Euroclear, где хранится большая часть российских активов, «серьезными последствиями», если Европейский Союз продолжит конфискацию замороженных российских активов.

Ранее Виктор Орбан назвал попытку использования Евросоюзом замороженных российских активов «чрезвычайно необычным и опасным делом» и сравнил ее с «объявлением войны».

После этого министр иностранных дел Украины назвал Орбана «самым ценным замороженным актом России в Европе».

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия временно не будет иметь доступа к замороженным активам, и назвал это первым шагом для использования этих средств РФ в пользу Украины.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что договоренность, которая позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, пока «очень далека».