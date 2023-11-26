Орбан снова заявил, что Россия не проиграет войну, а Путин останется у власти

Решение поддержать Украину после полномасштабного вторжения РФ он назвал "стратегически ошибочным".

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россию.

Видео выступления Орбана опубликовал в соцсети X (Twitter) пресс-представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Очевидно, что на передовой украинцы не победят. На поле боя нет решения. Россияне не проиграют. Политических изменений в Москве не будет. Это реальность", — считает венгерский "друг Путина", намекая на то, что кремлевский диктатор останется у власти.

По мнению Орбана, Запад после оккупации Крыма Россией (которую он назвал "крымским кризисом") принял "стратегически правильное" решение, пойдя на путь замораживания войны на Донбассе.

Решение поддержать Украину после начала полномасштабного вторжения РФ он назвал "стратегически ошибочным".

Виктор Орбан известен своими пророссийскими настроениями. Нередко его называют "другом Путина".

Напомним, что 17 октября в Пекине Орбан и российский диктатор Владимир Путин провели незапланированную встречу. Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны ЕС.

На встрече с диктатором Путиным Орбан использовал термин "военная операция" — так же, это делают россияне.

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